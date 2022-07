L'impalcatura crolla e tre operai precipitano al suolo: portati in ospedale

Un incidente sul lavoro ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di martedì. Intorno alle 8.30 infatti, due squadre si sono dirette in via Calcarole, a Negrar, dove è crollata un'impalcatura utilizzata per l'installazione dei pannelli fotovoltaici su di un edificio.

L'episodio ha provocato la caduta da circa 6 metri di altezza di tre operai di una ditta siciliana, i quali sono rimasti feriti. I tre uomini di 21, 36 e 57 anni, sono stati soccorsi dal personale Suem, arrivato con due ambulanze, e trasportati agli ospedali Sacro Cuore di Negrar e borgo Trento a Verona.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale ed i tecnici spisal per i rilievi del caso.