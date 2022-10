Trasportavano immigrati clandestini verso Verona, arrestati al Brennero

Avrebbero ricevuto 2mila euro in tutto per accompagnare a Verona quattro connazionali entrati illegalmente in Italia dall'Austria. Per questo due cittadini indiani sono stati arrestati domenica scorsa, 16 ottobre, dagli agenti del commissariato di polizia del Brennero.

I due arrestati vivono a Brescia e sono regolari nel territorio italiano. Erano invece irregolari i quattro connazionali trovati nella loro auto in provincia di Bolzano.

Come riportato da Ansa, i quattro erano stati notati da un poliziotto mentre passavano illegalmente la frontiera tra Austria e Italia, al Brennero. Invece di fermarli, gli agenti hanno deciso di pedinarli, arrivando ad un parcheggio dove i quattro indiani sono entrati nell'auto dei due arrestati. E non essendoci spazio per tutti, uno dei quattro è salito nel bagagliaio. Il veicolo si è poi messo in moto verso sud e a quel punto la pattuglia bolzanina l'ha fermato per un controllo.

Il conducente ed il passeggero dell'auto sono stati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I quattro immigrati avrebbero infatti pagato 500 euro a testa per il trasporto fino a Verona.