Illuminazione cittadina e sicurezza, a Verona si mappano le zone più sensibili: «Per la prima volta un approccio integrato»

Un sopralluogo al calar della luce mercoledì sera per l’asssessora alla sicurezza del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi, la quale ha aspettato il primo buio per recarsi in alcune zone della città al fine di verificarne l’illuminazione in chiave sicurezza. In base a quanto riferito da Palazzo Barbieri, le prime aree oggetto della verifica sono state Pradaval e il camminamento che dalla Stazione conduce a Corso Porta Nuova. Si tratta dunque di un nuovo progetto dell’assessorato alla sicurezza con l'obiettivo di mappare aree e luoghi del territorio che necessitano di interventi sull’illuminazione per renderle più sicure.

«La novità - sottolineano dal Comune - riguarda in particolare il metodo scelto, ovvero un approccio integrato che vede insieme Comune, Amia e Agsm Aim Smart Solution per la parte di competenza, la polizia locale e, laddove necessario, un rappresentante della questura. La volontà è quella di intervenire in modo coordinato per razionalizzare tempo e risorse, ma soprattutto per risolvere eventuali situazioni di criticità e anticiparne altre».

Stando a quanto è stato riferito, durante il sopralluogo delle varie zone, selezionate sulla base degli indicatori di rischio e delle richieste d'intervento di forze dell’ordine e prefettura, si verifica se l’area in questione è sufficientemente illuminata secondo criteri di sicurezza. In secondo luogo, si valutano quali elementi possono essere migliorati: ad esempio la presenza di alberi, le cui foglie spesso coprono parte degli impianti di illuminazione, o un posizionamento delle luci più efficiente rispetto alla sua frequentazione.

In base a ciò che è stato annunciato, i sopralluoghi proseguiranno nei prossimi giorni sulla pista ciclabile di Santa Lucia e in alcune aree di Borgo Venezia. Nel frattempo l’assessora Zivelonghi ha richiesto ai presidenti delle circoscrizioni un resoconto circa le segnalazioni sulle zone meno coperte dall’illuminazione, aree verdi, giardini, percorsi ciclopedonali o punti di incontro all’interno dei quartieri.

«Ci diamo il tempo necessario per completare il progetto - ha spiegato l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi -. Dopodiché, con le risorse a disposizione in bilancio e dopo un confronto con la giunta, partiremo con gli interventi. La novità del progetto è che per la prima volta si procede con un approccio integrato, coinvolgendo tutti i settori competenti in materia d'illuminazione pubblica e, nel caso specifico, di sicurezza».