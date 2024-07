Identificato il cadavere recuperato lunedì dall'Adige nella zona del Pestrino

È stato identificato il corpo recuperato dall'Adige lunedì, nella zona del Pestrino. Si tratta di Luciano Imperio Stevanella, 82 anni, pensionato di Bolzano, di cui non si avevano più notizie dalla giornata del 4 aprile. Il cadavere era stato avvistato dal personale che si occupa della manutenzione delle griglie, il quale ha avvisato i vigili del fuoco di Verona che si sono adoperati per tirarlo fuori dall'acqua.

Come spiegano i colleghi di TrentoToday, Stevanella era stato presidente della circoscrizione Don Bosco a Bolzano. Una persona nota e benvoluta, a cui scomparsa aveva creato grande apprensione.

Settimane di ricerche e speranze sono andate in frantumi, quando dalle analisi è arrivata la conferma che il cadevere ripescato dall'Adige era proprio quello dell'82enne. A piangerlo, in queste ore, anche l’Anpi dell’Alto Adige, di cui Luciano era socio: "Ciao Luciano! Il dolore si ripete un’altra volta. Dopo la tua scomparsa, ora hanno dunque ritrovato il tuo corpo. Condoglianze alla tua famiglia. Nel nostro impegno per attuare quei valori della Costituzione che ti stavano generosamente tanto a cuore, in qualche modo ci sarai sempre e cercheremo di far sempre tesoro delle tue argute e preziose lezioni di buon senso e di esser degni della tua generosità".

Per ritrovare l'uomo era stata creata anche una pagina Facebook.