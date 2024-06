Identificato il cadavere trovato nell'Adige nella Bassa: è quello di Patrizia Ruggia

È stata accertata l'identità del corpo trovato a metà giugno nel fiume Adige, nella zona di Villa Bartolomea: si tratta di Patrizia Ruzza, la 49enne di Noventa Vicentina di cui non si avevano più notizie dall'inizio del mese.

«Ci è giunta la triste notizia che la nostra concittadina Patrizia Ruzza, scomparsa da casa dal giorno 2 giugno, è stata ritrovata deceduta. In queste circostanze non esistono parole adeguate per descrivere il dolore e lo sconcerto che colpisce tutta la nostra comunità. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti, con un particolare sentimento di vicinanza alla mamma Lina e ai fratelli Moreno, Lorella ed Elisa. Un forte abbraccio da parte di tutta la cittadinanza noventana». È questo il commento su Facebook del sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese. sul drammatico ritrovamento.

Partite dopo il ritrovamento della sua auto nella zona del ponte di Albaredo d'Adige, le ricerche si erano concluse 5 giorni dopo.