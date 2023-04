Caposala aggredito al Ristorante Maffei: identificata una ragazza

La questura di Verona ha identificato la ragazza che, martedì sera, avrebbe preso parte all'aggressione nei confronti del capo sala del Ristorante Maffei, colpendolo con un centrotavola di vetro. Si tratterebbe di una giovane residente a Guidonia, in provincia di Roma, che dovrà rispondere dell'accusa di lesioni, dopo la ricostruzione svolta dagli agenti, che avrebbero identificato anche la madre e la sorella.

Decisive le immagini delle telecamere dell'attività che, insieme ad alcune ricerche svolte sui social, avrebbero permesso di risalire alla sua identità,. Le indagini ora saranno portate avanti dalla Squadra Mobile per identificare anche l'uomo che ha colpito il responsabile di sala: potrebbe trattarsi del fidanzato della ragazza, anche lui di Guidonia, il quale per primo avebbe colpito il caposala.

La vicenda

Quella sera la comitiva era stata divisa in due tavoli del Ristorante Maffei. Lo spostamento di alcune bottiglie pregiate e, soprattutto, il comportamento inopportuno e le battute sessiste nei confronti di una cameriera, avrebbero porta il caposala a far notare ai clienti, con garbo, il loro comportamento maleducato, ma uno di questi, anziché scusarsi, lo avrebbe colpito almeno una volta. Finito a terra, avrebbe cercato di rialzarsi e reagire, ma in quel momento sarebbe intervenuta la ragazza, spaccandogli il centrotavola sul naso.

La vittima è stata soccorsa dal 118 e condotta all'ospedale di Borgo Trento, dove è stata operata per la ricostruzione del setto nasale, anche se per riportarlo al suo stato originario sarà necessario anche un intervento di chirurgia plastica.

Sul posto anche gli agenti delle volanti, che hanno proceduto all'identificazione di alcuni dei presenti, tra cui la stessa ragazza, la sorella, la madre e un altro adulto. Senza la testimonianza del caposala però i poliziotti non potevano sapere che tra questi c'era almeno uno dei presunti aggressori, ovvero la ragazza di Guidonia, che avrebbe così mentito agli agenti.

Le indagini dunque proseguono con la visione dei filmati forniti dal titolare del ristorante, che nel giro di breve tempo dovrebbero portare all'identificazione della seconda persona.