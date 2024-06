Colpito da un ictus, rimesso in libertà camionista che ha ucciso Rebellin

Il tribunale di Vicenza ha revocato i domiciliari e ha quindi rimesso in libertà Wolfgang Rieke, il camionista tedesco sotto processo per l'omicidio stradale del campione di ciclismo Davide Rebellin.

L'imputato 63enne è stato colpito da un ictus poco prima che iniziasse il procedimento a suo carico e da allora è rimasto ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Proprio le sue condizioni fisiche «determinate dalla patologia ischemica» e una malattia «che richiede un'assistenza continuativa» sono state le motivazioni che hanno spinto i giudici a revocare gli arresti domiciliari. Come riporta Ansa, il tribunale ha spiegato che «le esigenze di cura dell'imputato appaiono incompatibili con il permanere delle limitazioni collegate all'esecuzione della misura cautelare in atto».

Il camionista potrà dunque tornare dai suoi parenti in Germania.