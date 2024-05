Colpito da ictus, l'autista che uccise Rebellin è in ospedale in gravi condizioni

Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre ha investito mortalmente Davide Rebellin, sarebbe stato colpito nella serata di domenica da un ictus ischemico ed ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Dal 23 febbraio, l'uomo si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un appartamento nella Marca.

Come sottolineato dai colleghi di VicenzaToday, è prevista per lunedì 27 maggio la prima udienza dibattimentale del processo per la morte del campione di ciclismo davanti al tribunale berico. I legali di Rieke hanno presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento, che verrà esaminata nel pomeriggio di lunedì. L'11 marzo il giudice Filippo Lagrasta ha dichiarato "inammissibile" la richiesta di patteggiamento della pena di tre anni e undici mesi presentata dal difensore del camionista tedesco sessantatreenne e proprio è previsto l'esame delle perizie sul luogo dell'incidente e sul camion, feb