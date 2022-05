Si gioca Hellas-Torino al Bentegodi, il mercato dello stadio costretto a sgomberare in anticipo

In occasione della partita di calcio Hellas Verona - Torino, in programma domani, sabato 14 maggio alle ore 18, il sindaco scaligero Federico Sboarina ha firmato l'ordinanza che prevede «lo sgombero anticipato di una parte dei banchi del mercato dello Stadio». Lo comunica palazzo Barbieri in una nota.

La decisione, viene spiegato dal Comune di Verona, «tiene in considerazione non solo il rischio di scontri tra le due tifoserie, già verificatisi in passato, ma anche gli oltre 20 mila spettatori attesi, con conseguente occupazione di tutti i settori dello stadio». Lo sgombero anticipato dei banchi del mercato, consentirà quindi l'allestimento della curva nord «secondo il protocollo di sicurezza».

La mancata osservanza delle disposizioni, conclude la nota del Comune di Verona, «comporta una sanzione amministrativa fino a 3 mila euro».