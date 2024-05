Fermato in stazione con mezzo etto di "fumo", 32enne finisce in manette

Bloccato a Verona, allo scalo ferroviario di Porta Nuova, un 32enne di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish.

Da una segnalazione pervenuta dalla sala operativa della questura di Verona il giovane, indicato come persona sospetta che si aggirava nella zona, è stato individuato e fermato all’interno della stazione venerdì scorso da una pattuglia della Polizia Ferroviaria del Settore Operativo di Verona, impegnati nei controlli, affiancati dai militari dell’esercito impegnati da novembre scorso nel piano "Stazioni Sicure".

Lo straniero, sebbene irregolare nel territorio, si sarebbe dimostrato apparentemente collaborativo nei confronti degli agenti che lo stavano accompagnando in ufficio, mantenendo la calma e nascondendo il proprio nervosismo verosimilmente per evitare verifiche più approfondite.

I poliziotti però non si sarebberp fatti trarre in inganno dal suo comportamento e avrebbero notato che, mentre il 32enne camminava accomodandosi i pantaloni con apparente indifferenza, faceva sfilare a terra dall’interno alcuni pezzi di materiale scuro confezionato con del cellophane, poi risultato trattarsi di hashish, nel tentativo di disfarsene.

Recuperata la droga, quale elemento di prova, gli agenti hanno completato il controllo negli uffici procedendo alla perquisizione e, nascosto negli indumenti, hanno rinvenuto un altro involucro, sempre di tipo “cannabinoide”.

Lo straniero, arrestato in flagranza per il reato di traffico di stupefacenti, il giorno successivo è stato condotto in udienza innanzi al giudice del Tribunale di Verona il quale, dopo aver convalidato la misura, lo ha condannato alla pena di 6 mesi di reclusione ed 800 euro di multa, sospendendone gli effetti, anche detentivi, e disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente.

La posizione è stata già segnalata all’Ufficio Immigrazione della Questura scaligera per la possibile adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.