Fermato a piedi con hashish e contanti, a casa nasconde altra droga e denaro

Gli agenti delle Volanti della Questura di Verona stavano svolgendo un normale servizio di controllo del territorio nel pomeriggio di venerdì, quando intorno alle 16 hanno fermato un giovane a piedi in via Guerrieri, chiedendo di mostrare un documento di identità.

Si trattava di .M.A., veronese classe 1992, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, il quale secondo la Polizia si sarebbe dimostrato estremamente agitato al controllo, al punto da tremare vistosamente. Atteggiamento notato dai poliziotti, che lo hanno invitato a svuotare le tasche: da una situata sul giubbino del ragazzo sono spuntate tre palline di hashish per un peso complessivo di quasi 6 grammi e da un'altra la somma di 440 euro in contanti.

Nel corso dei successivi accertamenti, D.M.A. avrebbe poi ammesso ai poliziotti di detenere a casa altra droga, unitamente a strumenti idonei per il suo confezionamento.

Gli agenti si sono recati alla sua abitazione, dove avrebbero rinvenuto nell'armadio della camera da letto, nascosti all’interno di un calzino, tre sacchetti di plastica con all'interno 125 grammi di hashish e ulteriore denaro contante. Inoltre, all’interno di un comodino sono stati trovati un bilancino di precisione e un grosso coltello da cucina su cui erano ancora presenti tracce di hashish, i quali sarebbero stati utilizzati per la partizione ed il confezionamento della droga, così come ammesso da D.M.A.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di sabato, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte la settimana.