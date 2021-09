Hashish in una cesta di patate, arrestato pusher sorpreso a Porto San Pancrazio

Ieri pomeriggio, 17 settembre, i carabinieri della sezione operativa erano impegnati in un controllo mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti in zona di Porto San Pancrazio, a Verona. In questa occasione hanno arrestato un quarantacinquenne residente in città, senza occupazione e con precedenti specifici, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva stupefacenti ad un cliente poi segnalato alla Prefettura. Durante la perquisizione immediatamente eseguita, nell'abitazione dell'arrestato sono stati trovati più di due chili di hashish, suddiviso in panetti, in una cesta di patate.

Oltre allo stupefacente, i militari hanno sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi e 1.140 euro ritenuti provento dell'attività illecita.

Il pusher, su disposizione del pubblico ministero, è stato trasferito presso in carcere a Montorio.