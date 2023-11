Arrestato 19enne: aveva in casa più di sette etti di droga tra hashish e marijuana

Un altro giovanissimo è finito in manette per questioni di droga. Nel pomeriggio di lunedì, sono stati i carabinieri della stazione di Villafranca di Verona a trarre in arresto un 19enne, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

In questa occasione, i militari avrebbero fermato il ragazzo dopo essersi insospettiti per il suo atteggiamento, ritenuto sospetto. È partita così la perquisizione domiciliare, grazie alla quale sono stati trovati nell'abitazione 486 grammi di hashish e 266 grammi di marijuana.

Per il giovane dunque sono scattate le manette e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa della convalida.