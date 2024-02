Fermato vicino alla stazione con hashish, cocaina e contanti: 23enne in manette

I controlli del dei carabinieri del nucleo radiomobile di Verona hanno dato i loro frutti nel pomeriggio di martedì, portando all'arresto, in via Città di Nimes, di un 23enne di origini marocchine con l’accusa di possesso di droga ai fini di spaccio.

Il giovane sarebbe finito nella rete dei controlli che i militari stanno giornalmente attuando nell’area della stazione ferroviaria di Porta Nuova ed è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hasish suddivisi in 3 pezzi e di circa 3 grammi di cocaina a loro volta suddivisi in dosi, oltre ad 85 euro in contanti ritenuti frutto dell'attività illecita.

Portato nelle camere di sicurezza della caserma Pastrengo, mercoledì mattina è comparso davanti al tribunale di Verona per per l’udienza di convalida e rispondere alle accuse.