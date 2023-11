Fermati in auto con hashish, cocaina e contanti, due giovani finiscono in manette

Due giovani sono finiti nei guai per questioni di droga nella tarda serata di mercoledì.

Una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di San Bonifacio stava transitando lungo via Cavalcaferrovia, quando ha notato un'auto che, alla vista dei militari, avrebbe provato ad allontanarsi effetuando un'insolita manovra. Una volta intimato l'alt, gli uomini dell'Arma hanno provveduto a controllare gli occupanti, un un giovane di origini marocchine di 26 anni ed un’italiana di 21, entrambi volti noti alle forze dell'ordine e senza una stabile dimora. Da lì è partita la perquisizione personale e veicolare, che avrebbe permesso di scoprire circa 160 grammi di hashish e 3 dosi di cocaina, confezionate e ritenute pronte ad essere cedute, oltre ad un bilancino di precisione e 645 euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio che i due avrebbero svolto quella stessa sera e pertanto sequestrati.

Per entrambi è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e giovedì mattina sono stati condotti davanti al giudice per la convalida del provvedimento.