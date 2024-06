Più di 6 chili di hashish nell'armadio in camera: 49enne finisce nei guai

La Polizia di Stato di Trento ha tratto in arresto, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, un veronese di 49 anni.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, in seguito ad una indagine sul traffico di sostanze stupefacenti, gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei pressi della abitazione dell’uomo in zona Trento sud. Nel corso delle operazioni, all'interno di un armadio situato in camera da letto, le forze dell'ordine avrebbero rinvenuto 6,1 chili di hashish confezionati in panetti.

Per il 49enne sono dunque scattate le manette ed è stato trasferito in carcere, in attesa dell'udienza di convalida.