Nascondeva nell'armadio quasi due etti di "fumo": 18enne arrestato

I controlli dei carabinieri nel territorio di Villafranca di Verona sono proseguiti anche nella settimana che da poco si è conclusa, portando all'arresto di un giovane.

Numerose sono state le perquisizioni eseguite dai militari e nel corso di una di queste, alle prime ore dell’alba di sabato 5 novembre, il personale della stazione locale ha messo le manette ai polsi di un 18enne, il quale sarebbe stato colto in flagranza del reato per detenzione a fini di spacco di stupefacenti. I carabinieri infatti avrebbero rinvenuto in casa del giovane un panetto di hashish del peso complessivo di 190 grammi, il quale sarebbe stato nascosto in un armadio della camera da letto.

Arresto che è stato convalidato il giorno stesso.