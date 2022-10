Droga e Halloween: 126 dosi di hashish e un chilo di marijuana sequestrati dalla polizia

Con l'avvicinarsi della festa di Halloween, la polizia di stato di Verona ha intesificato i servizi antidroga per contrastare il fenomeno dello spaccio.

La Squadra Mobile, nella mattinata del 27 ottobre, ha tratto in arresto un presunto pusher dedito alla vendita di stupefacenti, in particolare di hashish, ai giovani nella centrale zona di Riva San Lorenzo.

Durante la perquisizione effettuata a casa dell’uomo sarebbero state rinvenute 126 dosi di hashish già confezionate e pronte per lo spaccio al dettaglio, più altre 3 dosi di cocaina e un bilancino di precisione funzionante.

Al termine dell’attività l'individuo è stato dichiarato in arresto, che è stato convalidato il giorno seguente durante il giudizio per direttissima ed è stata disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.

Il giorno successivo, il 28 ottobre, è stato sottoposto a controllo un altro spacciatore, che dall’attività investigativa condotta dagli uomini della sezione antidroga della Squadra Mobile, risultava spacciare considerevoli quantitativi di marijuana in città, sempre a giovani acquirenti.

A confermare i sospetti delle forze dell'ordine, ci avrebbero pensato i 1590 euro in contanti trovati in possesso dell'individuo e ritenuti il frutto dell'attività illecita, pertanto sono stati posti sotto sequestro. Nella sua abitazione, all’interno della camera da letto, gli agenti avrebbero rinvenuti 1026,30 grammi di marijuana confezionata in due grossi involucri e un bilancino di precisione. Inoltre l'analisi telematica sugli apparati telefonici in uso all’uomo, avrebbe permesso di ulteriori elementi probatori a conferma di una fiorente attività illecita.

Anche per lui dunque sono scattate le manette e il giorno seguente l'arresto è stato convalidato. Nei confronti dell'uomo è stata disposta, anche in questo caso, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.