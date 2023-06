Trovate 8 guide turistiche abusive su una quarantina controllate in una settimana

La polizia locale di Verona, con il nucleo polizia amministrativa e il reparto territoriale, ha attivato controlli nel centro storico contro l'abusivismo nel settore delle guide turistiche e degli accompagnatori, attività in queste settimane particolarmente richieste dai turisti provenienti da tutto il mondo. Complessivamente sono state una quarantina le guide autorizzate sia venete che di altre regioni italiane sottoposte a controlli degli agenti. E negli ultimi sette giorni sono state sanzionate otto guide che svolgevano senza titoli le proprie prestazioni ai turisti dietro compenso economico. Sono stati sanzionati due italiani, uno spagnolo, un cittadino della repubblica ceca, tre cittadini cinesi e un cittadino serbo. Le multe per l'abusivo esercizio dell’attività hanno avuto l'importo di 1.333,33 euro.

Con specifico riferimento ai cittadini comunitari che, se abilitati nel proprio paese di origine, hanno facoltà di dichiarare preventivamente la loro prestazione temporanea e occasionale in Italia, la polizia locale ha tenuto conto dell’elenco contenente i nominativi di coloro che hanno presentato tale dichiarazione, reperibile nel sito del Ministero del turismo.

I cittadini comunitari sanzionati, oltre a non essere risultati compresi nell'elenco, non erano nemmeno in grado di esibire copia dell’avvenuto invio della dichiarazione necessaria per potersi ritenere in regola.

«A tutela e nel rispetto dei cittadini, dei turisti e in generale di chi opera secondo le regole, intendiamo proseguire in azioni di controllo e prevenzione in un ambito economico prezioso per la nostra città - ha commentato l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - Promuovere e tutelare attività turistiche sane e corrette contribuisce a valorizzare l’immagine della nostra Verona. Al contrario chi viola le regole fa un danno a tutti noi».

«I controlli ci erano stati richiesti a gran voce dalle stesse guide turistiche regolari, intendiamo così portare maggiore legalità in un delicato settore che oggi è strategico in città, come quello dei servizi verso i turisti come per le locazioni turistiche, i cui controlli proseguono senza sosta, anche in queste giornate con migliaia di persone provenienti da tutto il mondo», ha aggiunto il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura.