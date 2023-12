Individuato il guidatore fuggito dopo aver investito due giovani che litigavano

È stato rintracciato dai carabinieri l'automobilista che, nella notte del 17 dicembre a Nogara, ha travolto due giovani in auto e poi si era allontanato.

Erano circa le 4 del mattino, quando un 22enne ed un 23enne di origine marocchina stavano litigando in via Caselle, finendo in strada nel momento in cui transitava il veicolo. Il conducente, anziché fermarsi a prestare soccorso, aveva poi abbandondato il luogo dell'incidente, ma i carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità e lo hanno denunciato in stato di libertà.

Seguiranno aggiornamenti