Guidavano da vent'anni senza patente: fermati a Villafranca di Verona dalla polizia locale

La polizia locale di Villafranca di Verona riferisce in una nota di aver fermato nelle scorse ore un soggetto che sarebbe stato trovato «alla guida di un motociclo senza patente, senza assicurazione e senza revisione del veicolo». L’uomo, in base a quanto si apprende, sarebbe «un quarantenne residente a Verona». Quest'ultimo sarebbe infatti stato fermato in via Postumia mentre erano in corso i controlli del pronto intervento della polizia locale.

La polizia locale di Villafranca di Verona, in particolare, spiega che «la moto è stata fermata grazie all’alert del sistema Selea che ha segnalato le mancate revisione e assicurazione». Iniziato il controllo nei suoi confronti, il quarantenne che, oltre ad essere il conducente risulterebbe anche proprietario dello scooter, si sarebbe quindi subito «trovato in difficoltà quando gli è stato chiesto di esibire i documenti personali e della moto». In base a quanto viene riferito dagli agenti della polizia locale, l'uomo avrebbe loro detto di «essere in possesso della patente, ma di averla dimenticata, così come tutti i documenti». Non convinti dalla sua spiegazione, gli agenti riferiscono di aver temporeggiato e aspettato l'esito delle verifiche dalla centrale operativa del comando.

Sempre la polizia locale di Villafranca di Verona, inoltre, spiega di aver fermato un altro soggetto, questa volta di 50 anni e «residente in zona», in questo caso trovato alla guida di un’auto e «fermato dopo un breve inseguimento». Gli agenti riferiscono che, anche in questo caso, il conducente non si sarebbe fermato all’alt della polizia poiché avrebbe guidato l’auto «da 20 anni», senza però aver mai conseguito la patente.

All'esito degli accertamenti, la polizia locale di Villafranca di Verona riferisce che entrambi i conducenti risultati senza patente sono stati «sanzionati per 5.000 euro ciascuno per guida di veicolo senza la necessaria patente di guida», oltre alle sanzioni per «guida con veicolo non assicurato» e «guida con veicolo non revisionato». I mezzi, infine, «sono stati sequestrati e sottoposti a fermo per 3 mesi».