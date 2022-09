Controlli della polizia sulle Torricelle: 18 contestazioni per guida in stato di ebbrezza e 14 patenti ritirate

La polizia stradale di Verona riferisce in una nota di aver effettuato alcuni controlli notturni sui conducenti in transito in Valdonega. Secondo quanto si apprende, sono diciotto nel complesso gli autisti che sarebbero stati trovati in stato di ebbrezza alcolica. In totale ammonterebbero invece a quattordici le patenti ritirate, mentre per quattro neopatentati la polizia spiega di aver applicato la sola sanzione amministrativa.

Risulterebbero invece cinque le denunce connesse allo stato di alterazione psicofisica. Secondo ciò che riporta la questura di Verona, inoltre, sarebbero state sanzionate venti persone per altre infrazioni, tra le quali le più frequenti sarebbero riconducibili all'uso scorretto del telefono cellulare o ancora al mancato uso delle cinture di sicurezza posteriori.

I servizi di controllo, fanno sapere dalla questura, proseguiranno nelle prossime settimane per tentare di arginare il fenomeno degli incidenti stradali.