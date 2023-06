Guida in stato di ebbrezza, sette patenti ritirate in pochi giorni a Villafranca: «Chi beve non deve guidare»

Le pattuglie della polizia locale di Villafranca di Verona hanno effettuato una serie di controlli sullo stato psicofisico dei conducenti, con l’ausilio dell’etilometro, finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e a tutelare la sicurezza stradale. Durante i controlli di questo mese, la polizia locale riferisce che «sono stati fermati e controllati circa 200 veicoli/conducenti i quali sono stati sottoposti ai pretest».

I dati comunicati dalla polizia, nel complesso, parlano di «cinque contestazioni per guida in stato di ebbrezza, di cui due di rilevanza penale tre amministrativa per un totale appunto di cinque patenti ritirate». I due conducenti, secondo quanto riportato dalla polizia locale, sono stati denunciati perché avrebbero presentato «tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti: due con tasso alcolemico di poco inferiore a 1,50 g/l alcool». A entrambi, chiariscono dal comando di Villafranca, è stato perciò contestato «il reato di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, che ha fatto scattare il ritiro delle patenti, mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee a condurli». Spetterà ora all’autorità giudiziaria decidere in quale misura applicare le eventuali sanzioni penali e quelle accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documenti di guida fino a due anni.

Un «episodio curioso», è quello che avrebbe visto coinvolto un furgone, il quale sarebbe inizialmente transitato procedendo «a zig-zag sulla propria corsia». Dopo la segnalazione ricevuta alla centrale operativa, gli agenti della polizia locale di Villafranca di Verona spiegano di essere riusciti a rintracciare il veicolo e, una volta fermato, l’autista sarebbe sceso ma, precisa sempre la polizia in una nota, «non riuscendo a reggersi in piedi si appoggiava alle sponde del mezzo». Il conducente è stato quindi sottoposto al controllo alcolemico con etilometro e, all'esito dei test, avrebbe superato il limite massimo con un tasso di «oltre 2 grammi/litro». Per il guidatore è quindi scattato il ritiro immediato della patente con sospensione di oltre un anno e confisca del veciolo, oltre all'ammenda di circa 1.500 euro e meno 10 punti sulla patente.

La polizia locale di Villafranca segnala che vi sono stati «tre sinistri stradali che hanno visto i conducenti coinvolti positivi alla guida in stato di ebbrezza alcolica con valori oltre 1 grammi/litro». In tutti questi casi, riferiscono dal comando, è stata applicata la sanzione accessoria, in base al tasso alcolemico riscontrato nel sangue, del fermo del veicolo per 180 giorni o del sequestro ai fini della confisca, oltre a 10 punti sulla patente e la sospensione della stessa per minimo un anno. Secondo la polizia non vi sarebbe una fascia di età particolarmente "interessata" dal problema, questo perché i trasgressori sono di età «compresa tra i 21 e i 58 anni».

Tuttavia, dal comando di Villafranca definiscono «preoccupanti» i dati in crescita «sia delle violazioni di guida senza patente sia sotto l’effetto di sostanze alcoliche». In particolare rispetto al 2022 con 3 casi di guida senza patente e altrettanti di guida sotto l’effetto di sostanze, nel 2023 sono sinora saliti a 16 i casi di guida senza patente e a 8 quelli di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. «Maggiori controlli significa maggiore prevenzione. Chi beve non deve guidare. - ha sottolineato il comandante della polizia locale di Villafranca, Giuseppe Pregevole - Questo concetto deve essere chiaro a tutti e soprattutto ai più giovani, tra i quali è in costante aumento l’abuso di alcol, con particolare incidenza nel fine settimana. I controlli servono proprio a prevenire situazioni spiacevoli e a far capire che guidare dopo aver bevuto è un pericolo troppo grande per sé stessi e per gli altri. La polizia locale mira a tutelare la sicurezza dei nostri giovani e delle nostre strade», ha concluso il comandante.