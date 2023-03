Guida in stato di ebbrezza, dieci patenti ritirate nell'Est veronese: sei persone denunciate

Ben sei automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Bonifacio per guida in stato di ebbrezza. È questo il risultato dei controlli alla circolazione stradale attuati dai militari dell'est veronese nel corso dell'ultimo fine settimana, i quali sono stati chiamati ad un'attività straordinaria, finalizzata al contrasto delle condotte di guida non in linea con il codice della strada e a tutela della sicurezza degli utenti.

Oltre a questi casi, in cui il tasso alcolemico è risultato superiore a 0,80 grammi per litro (g/l) e per i quali quindi è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, sono stati sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebbrezza altri quattro utenti della strada, per i quali l’accertamento tramite etilometro ha restituito un valore superiore a 0,50 ma non a 0,80 g/l.

Per tutti questi automobilisti, oltre a un verbale salatissimo, è scattato il ritiro della patente ed in alcuni casi il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Complessivamente le verifiche operate nel weekend e che hanno riguardato principalmente i comuni di San Bonifacio, Soave, Caldiero e Colognola ai Colli, hanno permesso di controllare 90 veicoli e di identificare oltre 150 persone. I carabinieri hanno provveduto anche a far rimuovere cinque vetture, parcheggiate in pubblica via e trovate sprovviste di assicurazione, sanzionando complessivamente per le relative violazioni amministrative al Codice della strada, sedici automobilisti.