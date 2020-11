Fermato per guida pericolosa, 40enne aveva da poco assunto cocaina

Intorno alle 2.20 di questa notte, 4 novembre, gli agenti delle Volanti di Verona hanno fermato un'auto all'angolo tra Via Negrelli e Via Sangallo. Al volante c'era un 40enne residente a Verona ma originario di Napoli. E le iniziali del suo nome sono M.O.. I poliziotti lo hanno voluto controllare perché guidava in modo spericolato, ad alta velocità e con variazioni di traiettoria continue e repentine.

Il controllo di M.O. è avvenuto al termine di un breve inseguimento. Il conducente, infatti, alla vista dei poliziotti ha accelerato la sua corsa, svoltando anche bruscamente ad ogni incrocio. Il 40enne è stato poi bloccato grazie all'intervento di una pattuglia di supporto.

Gli agenti hanno fatto scendere M.O. dall'auto, notando che il suo atteggiamento era estremamente agitato. Sul volto, poi, l'uomo aveva dei residui di polvere bianca. Ed è stato lui stesso ad ammettere che quella polvere era cocaina. Il 40enne, evidentemente alterato, ha dichiarato agli agenti che aveva da poco assunto la sostanza stupefacente, estraendo poi da una tasca un involucro di plastica in cui la cocaina era contenuta.

Gli agenti hanno così deciso di approfondire l'attività, perquisendo l'auto e la casa di M.O.. Nel porta oggetti della vettura sono stati trovati più di 8 grammi di cocaina, mentre nell'abitazione sono stati trovati 15 grammi di hashish e un grammo di foglie tritate di marijuana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al termine degli accertamenti, gli operatori hanno contestato a M.O. la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.