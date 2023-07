Alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe: 7 patenti ritirate a Verona nella notte

Prosegue l’attività di controllo della polizia di stato sulle principali arterie del territorio provinciale veronese, per contrastare la guida in stato d’ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio , sei pattuglie della Sezione di polizia stradale di Verona e dei reparti dipendenti, hanno effettuato controlli su conducenti in transito sulle Torricelle e in Valdonega, sanzionandone 6 per guida in stato di ebbrezza, uno dei quali amministrativamente avendo un tasso alcolico inferiore 0,8 g/l, mentre gli altri 5 sono stati denunciati penalmente per aver superato tale soglia.

A tale servizio hanno presto parte due pattuglie della polizia locale di Verona ed è stato svolto con l’ausilio del personale sanitario delle questure di Verona e Padova, al fine di sottoporre i guidatori ad esami comportamentali e test di screening sulla saliva, per verificare l’eventuale assunzione di stupefacenti.

È risultata positiva ai cannabinoidi una delle conducenti controllate, per cui i campioni prelevati su strada sono stati repertati per essere inviati al centro di tossicologia forense di Roma, al fine di svolgere un’attività sanzionatoria suffragata dalle prove scientificamente acquisite.

In conclusione dunque sono state 7 le patenti ritirate e 63 i punti decurtati.