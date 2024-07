Guida sotto l'influenza di alcol e droghe, controlli partiti a Peschiera: 4 patenti ritirate

Sono stati eseguiti nella serata di sabato 29 giugno a Peschiera del Garda i servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti annunciati nei giorni scorsi dalla Polizia stradale di Verona.

Servizi che hanno fatto seguito all'attività di sensibilizzazione alla guida sicura e responsabile svolta nella stessa mattinata in piazza Cesare Betteloni, nell’ambito della campagna itinerante "E... state con noi" della polstrada, partita dalla Sardegna e che coinvolge tutta la penisola, in un periodo che vede intensificarsi il traffico di chi va in vacanza.

Tra sabato 29 e domenica 30 giugno, gli equipaggi della di Polizia Stradale di Verona e dei reparti dipendenti, hanno effettuato controlli mirati al contrasto del fenomeno della guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di droga: le forze dell'ordine hanno operato nella zona di Peschiera intercettando e sottoponendo a controllo circa 50 conducenti, tutti sottoposti allo screening per la verifica dello stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Quattro conducenti sono stati indagati per guida in stato di ebbrezza, essendosi rilevato un tasso alcolico superiore a 0,80 g/l, e per uno di essi, che guidava con un tasso alcolemico superiore a 1.50 g/l, oltre alla denuncia è seguito il sequestro del veicolo per la successiva confisca.

Nell’ambito dei controlli attuati in affiancamento al Laboratorio Mobile per l’analisi chimica di 2° livello sui campioni prelevati, due conducenti sono risultati positivi ai cannabinoidi (8,60 ng/ml e 23,15 ng/ml), uno solo di loro positivo anche al test alcolemico.

Nell’ambito dell’attività sono state ritirate 4 patenti di guida, una carta di circolazione e sono stati decurtati 50 punti patente, elevando sette infrazioni al Codice della Strada.

I controlli attuati con l’utilizzo di tutte le apparecchiature in uso alla polstrada, etilometri, precursori di ultima generazione, Street Control, Police Controller e Telelaser, proseguiranno per tutta la stagione estiva, interessando le principali arterie in direzione dei luoghi interessati dalla movida notturna per contrastare lo specifico fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti che abbinato a velocità e distrazione, rappresenta ancora purtroppo la causa principale di incidenti gravi e mortali sulle strade del nostro Paese.