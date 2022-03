Giornalista americano ucciso in Ucraina. In Italia "auguri di morte" al fisico Rovelli

Non tutti devono essere stati d'accordo con la sua intervista rilasciata al quotidiano L'Arena, nella quale ha espresso la sua condanna all'invasione russa dell'Ucraina e il suo dissenso alla politica di Mosca, ma anche dell'Occidente, ma forse nemmeno lui si aspettava di ricevere parole tanto spregevoli.

Stiamo parlando di Carlo Rovelli, fisico veronese che attualmente lavora all'Università di Aix-Marseille, al quale sono state recapitate via mail queste parole: «Le auguro di morire presto, senza se e senza ma».

In un post precedente Rovelli spiegava: «Mi scuso per non aver risposto ai commenti, come molti hanno chiesto, e mi scuso con chi si è sentito offeso. Riguardo ad altre domande: Condanno la Russia per questa aggressione? Si, completemante. Sostengo la Russia? No, neache un po. Mi piace la politica attuale di Mosca? No, neanche un po’. Sono orripilato da quanto succede in Ukraina? Si molto. Penso che li aiutiamo a soffrire meno mandando loro armi? No neanche un po’. Penso che l'occidente abbia sbagliato politica nel recente passato e stia sbagliandola sull'emozione della guerra? Si lo penso. Penso che ci pentiremo delle decisioni di ora. Si lo penso».



La frase inviata a Carlo Rovelli

In Ucraina nel frattempo si continua a combattere, con il Governo presieduto da Zelensky che si dice preoccupato dalla possibilità che il Cremlino usi armi chimiche o biologiche (ipotesi che, secondo il presidente polacco Andrzej Duda, porterebbe ad un intervento diretto della Nato) e comunica che il numero di morti nell'attacco a Leopoli sono 35.

In Russia nel frattempo sarebbero state registrate altre proteste contro la guerra, mentre il quarto round di negoziati potrebbe svolgersi già lunedì o martedì. È stata infine diffusa la notizia dell'uccisione da parte dell'esercito di Putin di un giornalista americano, Brent Renaud, che insieme ad un collega rimasto ferito stava filmando alcuni profughi in fuga (sarebbero 2,7 milioni le persone costrette a scappare dal Paese).