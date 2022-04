Infermiere veronese in Ucraina sul treno di Msf trasformato in clinica d'urgenza

Anche gli operatori umanitari veronesi di Medici Senza Frontiere (Msf) sono in Ucraina per soccorre i feriti e i pazienti vulnerabili. Enrico Vallaperta, infermiere di Verona, è in missione su un treno medicalizzato che risponde alle richieste degli ospedali ucraini orientale per evacuare i pazienti vulnerabili verso zone più sicure. Tra il 31 marzo e il 10 aprile sono stati 114 pazienti trasferiti in quattro viaggi. «L'importanza di questo servizio ferroviario di trasferimento medico è chiaro - ha dichiarato Christopher Stokes, coordinatore dell'emergenza in Ucraina per Msf - In ogni trasferimento abbiamo imparato come poter trasportare in sicurezza un maggior numero di persone mantenendo un adeguato livello di assistenza infermieristica e medica. Stiamo accelerando il più possibile l'attivazione del nostro treno più grande e altamente medicalizzato. Il numero di richieste sta crescendo e vogliamo essere in grado di soddisfarne il maggior numero, il più rapidamente possibile».

E in un video condiviso sulla pagina Facebook di Medici Senza Frontiere, proprio Enrico Vallaperta ha mostrato l'interno del treno trasformato in clinica d'urgenza per i feriti ucraini.

E l'impegno di Msf e delle altre organizzazioni attive sul fronte bellico dovrà andare ancora avanti perché anche oggi, 18 aprile, l'esercito russo ha fatto tuonare le sue armi. Questa mattina ci sono stati degli attacchi missilistici su Leopoli e tra le vittime ci sarebbe anche un bambino. L'offensiva della Russia ha spinto gli occupati a non aprire corridoi umanitari per oggi ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo tutti in guardia: «Vogliono letteralmente distruggere e mettere finire al Donbass. Mentre stanno distruggendo Mariupol, vogliono spazzare via anche altre città e comunità nelle regioni di Donetsk e Luhansk».