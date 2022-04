Ucraina, negoziati per la pace a un punto morto. Altri profughi in Veneto

Con la guerra in Ucraina in piena evoluzione e ancora lontana dall'auspicata tregua, la Regione Veneto tiene sempre monitorato il flusso dei profughi in arrivo. Alla giornata di ieri, 11 aprile, le prefetture venete hanno contato 13.543 ucraini ospitati in tutte e sette le provincie: 1.279 a Belluno, 1.784 a Padova, 845 a Rovigo, 2.544 a Treviso, 3.265 a Venezia, 1.538 a Verona e 2.288 a Vicenza. Ed il numero di tessere sanitarie STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) rilasciate è di 12.446.

Tutti gli ucraini che sono giunti o che giungeranno in Veneto devono sottoporsi ad un tampone per verificare un'eventuale positività al coronavirus. I tamponi effettuati da inizio emergenza sono 22.325, i (+138 da ieri) e il tasso di positività è pari al 3,6%. Le persone che sono state sottoposte a tampone sono: 35,8% minori di 14 anni, 51,1% tra 15 e 49 anni, 13,1% over 50. Fra tutti, il 70,8% sono femmine e 29,2% maschi.

Ai profughi ucraini che le hanno richieste sono state somministrate anche delle vaccinazioni. Le dosi finora somministrate sono state 4.269 (fra cui il 65,4% di vaccino anti-Covid) ed i profughi vaccinati sono stati 3.132 profughi.

Se non hanno una sistemazione migliore, i rifugiati ucraini in Veneto sono ospitati in centri di prima accoglienza. In questi centri, i posti letto attualmente occupati sono 290, così suddivisi: 25 a Isola della Scala, 52 a Valdobbiadene, 80 a Noale, 31 ad Asiago e 102 a Monselice. La residua disponibilità è di 657 posti.

Tanti, poi, gli alloggi offerti dai cittadini veneti. Finora, 5.431 cittadini della regione hanno dato la loro disponibilità, fornendo in totale 12.652 posti letto. Chi vuole aggiungere posti letto a quelli già offerti può contattare il numero verde 800-990009.

Infine, è ancora attivo il conto corrente che Regione Veneto ha aperto per raccogliere donazioni in favore dell'emergenza ucraina. Le donazioni finora eseguite sono state 3.015 ed il denaro raccolto sfiora i 700mila euro (692.196,65 euro). Per chi volesse donare, il conto corrente è intestato a Regione del Veneto, la causale è "Sostegno Emergenza Ucraina", l'Iban è IT65G0200802017000106358023 e il Bic/swift è UNCRITM1VF2.

A QUESTO LINK GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA A CURA DI TODAY.IT

E gli appelli alla pace a cui anche il presidente della Regione Luca Zaia continua ad unirsi continuano a sbattere contro il muro di Mosca. Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha confermato i negoziati per la pace sono ad un vicolo cieco e che l'offensiva del suo esercito andrà avanti.