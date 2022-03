Ucraina, la guerra arriva anche nell'Ovest. Sabato la raccolta aiuti della Lega

Non accenna a fermarsi la guerra in Ucraina, in atto oramai da più di due settimane.

Il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk, ha affermato nella mattinata di venerdì di "sperare" che venga finalmente aperto con successo in giornata un corridoio umanitario per far evacuare i civili dal Mariupol, dopo quasi una settimana di tentativi. E proprio sulla città che si affaccia sul Mar d'Azov l'esercito russo ha colpito forse più duramente che in qualsiasi altro posto, con il consigliere del sindaco Petro Andryshchenko che ha denunciato «circa 16 ore di bombardamenti consecutivi in aree residenziali». Nelle scorse ore inoltre missili ed esplosioni hanno raggiunto anche città finora non coinvolte nel conflitto, come Dnipro, Lutsk e Ivano-Frankivsk, nel sud ovest, ad un centinaio di chilometri da Leopoli, mentre la propaganda delle due fazioni prosegue: l'ultima comunicazione arriva da Kiev, secondo la quale sarebbero 12 mila i soldati russi morti fino ad ora.

Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina da Today.it

Nel frattempo a Verona e provincia si susseguono le iniziative di sostegno al popolo ucraino. L'ultima è quella della sezione del centro città della Lega, che ha organizzato la raccolta aiuti nella sua sede di via Prato Santo 21 per sabato 12 marzo, dalle ore 10 alle 12.30. «Chiunque è invitato a donare e a portare generi alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, scatolame) che non richiedono l’uso di frigorifero, prodotti per l’igiene (sapone, bagnoschiuma, dentifricio), prodotti per la prima infanzia, (biberon, pannolini, salviette), medicinali con scadenza ad almeno un anno, senza necessità di essere conservati in frigorifero».