Veneto accoglie bimbi malati ucraini. Sulla guerra aleggia lo spettro delle armi chimiche

«Il Veneto continua ad essere in prima linea nell'aiutare le persone che soffrono per questo conflitto insensato e, in attesa che si raggiunga un accordo di pace, continueremo ad accogliere tutti coloro che chiederanno aiuto. Ma, soprattutto, siamo a disposizione per bambini e mamme, le persone più indifese di questa tragedia ucraina, che stanno soffrendo oltre ogni modo». In questo modo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha commentato l'arrivo di un altro bimbo ammalato proveniente dal territorio ucraino e destinato ad essere curato nelle strutture ospedaliere pediatriche dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

L'annuncio dell'arrivo del piccolo ucraino di 3 anni è stato dato ieri, 8 aprile, da Zaia. Il bimbo è stato accompagnato dalla giovane madre e dalla sorellina ed è stato trasportato in Italia da un aeromobile della Guardia di Finanza atterrato all'aeroporto di Bologna. Nel volo con lui anche altri sette pazienti destinati a vari ospedali italiani, tra cui una donna di 48 anni portata poi all'ospedale di Rovigo.

Dal 27 marzo, con quello di ieri, sono cinque i bambini arrivato in Veneto dall'Ucraina tramite il servizio Cross (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario) della protezione civile, che opera nell'ambito del soccorso sanitario urgente. I primi, giunti in Italia sempre con un aeromobile della Guardia di Finanza, sono stati curati a Verona (2) e a Padova (1). E un altro bambino è arrivato a Padova con un'ambulanza della Croce Rossa Italiana.

Il Veneto dunque continua ad aiutare gli ucraini vittime di un «conflitto insensato» che non conosce ancora fine. Nella giornata di oggi sono ripresi dieci corridoi umanitari per permettere ai civili di scappare in sicurezza dalle assediate regioni dell'Ucraina. Assedi che proseguono nella regione contesa di Lugansk, soprattutto nelle città di Rubizhne, Popasna e Severodonetsk. Assedio che si teme posso andare avanti anche con armi chimiche e per questo il Governo nazionale ucraino si sta rifornendo di farmaci per curare eventuali vittime di attacchi chimici.