«Corri e aiutaci ad aiutare», Veronamarathon per i bambini ucraini malati

Si avvicina l'1 maggio, giorno in cui si correrà a Verona la Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon, evento Gold Label Fidal che si tiene insieme alla Avesani Monument Run 10k competitiva e non competitiva. La manifestazione è organizzata da Veronamarathon in collaborazione con il Comune di Verona e rappresenta uno degli eventi podistici di maggiore risonanza nazionale. Un evento che ha sempre avuto un spirito solidale. E la solidarietà, quest'anno, non poteva che andare al popolo ucraino, il quale dal 24 febbraio scorso sta vivendo un periodo storico drammatico a causa dell'invasione russa.

In Italia, sono decine di migliaia i profughi ucraini giunti in condizioni difficili. E alcuni di questi erano già partiti in situazioni sanitarie molto complesse. Per questo Veronamarathon ha scelto come partner solidale della mezza maratona dell'1 maggio l'associazione A Casa Lontani Da Casa, una rete solidale di alloggi e servizi che dal 2011 aiuta chi è costretto a lasciare il proprio paese per ragioni sanitarie. L'associazione in Italia si impegna ad aiutare i malati in trasferta e le loro famiglie, offrendo alloggi solidali e garantendo assistenza personale e servizi gratuiti a chi viaggia per motivi di salute.

Per ciascun iscritto alla Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon, Veronamarathon donerà 8 euro ad A Casa Lontani Da Casa, sostenendo una raccolta fondi straordinaria destinata ad accogliere i bambini malati ucraini e le loro mamme.

«Siamo tutti molto tristi per quanto sta accadendo in Ucraina e vogliamo fare la nostra piccola parte - ha detto Stefano Stanzial, presidente di Veronamarathon - Vedere la sofferenza di bambini ammalati in fuga dalla propria patria è una ferita profonda, per questo abbiamo deciso di contribuire alleviando le difficoltà delle famiglie degli ammalati».

E pare che purtroppo iniziative di solidarietà come quella di Veronamarathon dovranno continuare perché lo scenario bellico ucraino si sta complicando. Dopo la riorganizzazione dell'esercito, la Russia sembra intenzionata ad attaccare sul fronte sud-orientale dell'Ucraina. Una forte offensiva che non lascia prevedere una fine del conflitto vicina. Gli sforzi della diplomazia non sembrano efficaci e così gli ucraini si stanno preparando ad una dura resistenza nella città di Mariupol.