Bombe sull'Ucraina, sirene suonano in tutto il paese. A Sommacampagna nuove raccolte solidali

L'esercito russo non conosce tregua ed anche in questo fine settimana porta avanti il suo attacco all'Ucraina. In questa domenica, 20 marzo, le sirene che segnalano attacchi aerei hanno risuonato in quasi tutto il territorio ucraino. Kiev, Leopoli, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr e Vinnytsia; in tutte queste zone è stato dato l'allarme per i bombardamenti russi. Bombardamenti che non avrebbero risparmiato neanche edifici usati come rifugio dai civili. Ieri sera, a Mariupol, sarebbe stata colpita dai russi una scuola in cui si erano riparati circa 400 ucraini, tra donne, bambini e anziani.

Per sostenere il popolo ucraino ed i profughi che stanno lasciando il paese sotto attacco, la macchina della solidarietà veronese continua a funzionare. A Sommacampagna sono state organizzate nuove iniziative, anche in considerazione della recrudescenza del conflitto. «Abbiamo pensato di prevedere più date e diversi punti di raccolta, in modo da raggiungere il maggior numero possibile di donatori - ha dichiarato il consigliere Maurizio Cassano - Attività possibile grazie alla grande mobilitazione volontaria delle associazioni locali. In aggiunta, i missionari proseguiranno l'attività avviata al Centro del Riuso fin dai primi giorni dell'emergenza».

A Caselle, il punto di raccolta sarà la Baita degli Alpini, giovedì 24 marzo, dalle 08.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Domenica 27 marzo e domenica 3 aprile, invece, il Circolo Noi di Custoza accoglierà la donazione dei beni di prima necessità dalle 10 alle 12. Infine, l'associazione missionaria di Sommacampagna continuerà la raccolta al Centro del Riuso in Via del Commercio 28 negli orari di apertura: lunedì e giovedì dalle 15 alle ore 17, venerdì dalle 10 alle 12, sabato di nuovo dalle 15 alle 17 e domenica dalle 9.30 alle 11.30.