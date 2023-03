Putin accusato di deportazione di bimbi dall'Ucraina, angoscia per un piccolo veronese

Oggi, 19 marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha visitato per la prima volta il Donbass, uno dei territori contesi all'Ucraina. Putin è andato a Mariupol, alla vigilia del primo anniversario dell'inizio della guerra e dopo essersi recato ieri in Crimea, penisola che la Russia ha annesso unilateralmente nove anni fa. Ma questo viaggio di Putin nelle zone calde del conflitto armato segue anche un importante atto giudiziario, perché è indirizzato al presidente russo un mandato di cattura della corte penale internazionale, la quale lo accusa di aver deportato bambini ucraini in Russia. E nella presunta lista dei bambini deportati potrebbe anche esserci il nome di un bimbo al centro di una disputa familiare nel Veronese.

Il bambino in questione si chiama Roman, ha 6 anni ed è figlio di un italiano residente a Caprino Veronese e di una cittadina ucraina, trasferitasi a Donetsk. Come riferito da Ansa, i nonni del piccolo hanno lanciato un appello perché desiderano rivederlo. Ed il timore dei nonni italiani di Roman è che il bambino possa essere tra quelli di cui si sospetta la deportazione in Russia.

L'appello lanciato recentemente non è l'unico e segue anche una lettera inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da quando è cominciata la guerra, i nonni vivono con la costante angoscia che Roman possa morire ed hanno raccontato che durante il conflitto tra Russia e Ucraina un missile sarebbe caduto a meno di due chilometri dall'abitazione in cui il bimbo vive la madre.

Roman, infatti, ha il papà italiano e la mamma ucraina. I suoi genitori si sono conosciuti e sposati in Ucraina e la madre, dopo il divorzio dal marito veronese, l'ha sempre voluto tenere con sé in Ucraina. E l'ultima volta che i nonni hanno visto Roman di persona è stata nel 2018.