Ucraina: sterili colloqui per la pace ma concreta la solidarietà dei veneti

Questo pomeriggio, 7 marzo, le delegazioni di Russia e Ucraina si sono incontrate per la terza volta per trovare un accordo che possa portare almeno alla sospensione della guerra in corso. Ma, come per i due precedenti confronti, l'ottimismo è a livelli minimi. L'intensità dell'invasione russa e della resistenza ucraina non diminuisce e le condizioni imposte da Mosca per porre fine alle ostilità rimangono sempre le stesse: Ucraina neutrale e quindi fuori dalla Nato oltre al riconoscimento della Crimea come parte del territorio russo e delle Repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk nel Donbass. E l'attivazione di corridoi umanitari è ancora più difficile, con gli aerei russi che bombardano le principali città ucraine e con i carri armati arrivati alla periferia di Kiev e pronti ad entrare nella capitale.

In Veneto, intanto, il presidente della Regione Luca Zaia ha annunciato di aver creato un'unità di crisi per gestire le conseguenze dell'emergenza Ucraina. Conseguenze che sono anche economiche, ma che a livello locale sono principalmente umanitarie. Il problema più urgente è quello di dare la migliore accoglienza possibile ai profughi e dare loro un alloggio nel caso in cui non ce lo avessero.

Per questo, i veneti si stanno mobilitando. Ad esempio, ha già raggiunto 1.064 versamenti per un totale di 143.860 euro il conto corrente istituito dalla Regione Veneto per sostenere i profughi ucraini. «Ed il numero verde della protezione civile regionale, 800-990009, ha già ricevuto mille telefonate da parte di persone che, a vario titolo, hanno messo a disposizione 2.000 posti per accoglienza», ha aggiunto Zaia. La Regione ha predisposto un modulo attraverso il quale manifestare la propria intenzione di mettere a disposizione abitazioni sfitte o posti letto. Mentre i versamenti in denaro possono essere effettuati sul conto corrente intestato a Regione del Veneto: la causale è sostegno emergenza Ucraina, l'iban è IT65G0200802017000106358023 e Bic/swift UNCRITM1VF2.

E quella della Regione è una delle tante iniziative di solidarietà nate spontaneamente per aiutare il popolo ucraino. Iniziative che a volte potrebbero nascondere delle truffe perché purtroppo gli sciacalli non si fermano di fronte a nulla. Negli ultimi giorni, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni di truffe, legate a presunte raccolte fondi. «Vorremmo dire che quanto sta accadendo ci sorprende - ha dichiarato Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell'associazione dei consumatori Codici - ma purtroppo non è così, perché i truffatori approfittano proprio di queste situazioni, in cui le persone sono particolarmente vulnerabili. Il nostro consiglio è quello di verificare sempre con attenzione le proposte che riceviamo. Se si tratta di un ente che promuove una raccolta fondi, è bene sincerarsi della sua autenticità, se è accreditato, dove ha sede, chi lo rappresenta e se in passato ha già fatto altre iniziative del genere». Codici si è attivata per fornire assistenza a chi incappa in una di queste truffe legate alla guerra in Ucraina, segnalando i casi alle autorità competenti.