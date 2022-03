Ucraina, scenario di guerra sta cambiando. Toni Capuozzo a Verona: «Nessuno parla di pace»

Sembra essere cambiato lo scenario della guerra in Ucraina. A più di 30 giorni dall'inizio dell'invasione russa, la resistenza ucraina ha approfittato di un temporaneo stallo per recuperare posizioni. Poltavka, Malynivka, Trostyanets e Vilkhivka, sono le cittadine ritornate sotto il controllo ucraino. Respinti, inoltre, gli attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Questo però non significa che i russi si stiano ritirando. Bloccato a Nord, l'esercito invasore si starebbe concentrando sulla parte orientale e meridionale dell'Ucraina, puntando verso Kharkiv e Mariupol a sud.

E l'altra sera, a Verona, ha parlato a Verona il giornalista Toni Capuozzo, ospite dell'incontro organizzato dal consigliere comunale Andrea Bacciga e intitolato "Il conflitto in Ucraina". «A Washington in molti si augurano che questa sia l'occasione per farla pagare al presidente russo per quello che ha fatto - ha dichiarato il reporter - Invece io credo che un leader responsabile abbia il dovere di porsi il problema del dopo: abbiamo alle spalle i conflitti in Iraq, Libia, Afghanistan e Siria. Sappiamo come è andata. E non possiamo non pensare anche a ciò che è stato prima dello scoppio di questa guerra: ci sono delle gravi responsabilità dell'Occidente. Una volta scomparsa l'Unione Sovietica è diventato facilissimo entrare nella Nato. L’estate scorsa in Ucraina tutti ricordano le esercitazioni dell’Alleanza Atlantica: che senso ha espandersi con le armi, invece di esportare le basi della democrazia? La Russia non è una Libia qualunque. Nessuno che si interroghi su quanto tempo possa durare questa guerra. L'Unione Europea sembra una Nato in borghese, i leader sembrano generali, e trattano la questione come se fosse una campagna elettorale. Gli unici a mostrare prudenza sono i generali veri, che conoscono i rischi. Nessuno parla di pace. Ogni giorno in più che passa aumenta il pericolo dell’espansione del conflitto. E l'Italia avrebbe dovuto ritagliarsi un ruolo da mediatori per ottenere rispetto rispettando. Vedo che scarseggiano grandi leader fermi ma capaci di mosse inaspettate, di soluzioni che fermino l'inerzia della guerra».

La guerra dunque non si ferma, ma per fortuna non si ferma neanche la generosità dei veronesi. Generosità che si manifesta anche nell'ambito sportivo. La Atletica Baldo Garda e la Atletica Insieme hanno raccolto la richiesta di aiuto della manager sportiva Chiara Davini, la quale aveva ricevuto una segnalazione da Iolanta Khropach, segretaria della federazione ucraina di atletica. Si è creato un gruppo di volontari che si sono posti l'obiettivo di dare una mano ad alcuni ragazzi ed alle loro allenatrici con figli neonati in questo momento tragicamente straordinario. La disponibilità del Comune di Caprino Veronese per l'accoglimento e la prima sistemazione logistica ha reso possibile un viaggio per 11 giovanissimi atleti ucraini, in gran parte minorenni accompagnati dalle loro allenatrici e dai figli di queste. «Il progetto è impegnativo - ha spiegato Davini - sono necessarie risorse economiche e materiali per sostenere le due associazioni sportive impegnate nel mantenimento di questo gruppo e purtroppo è necessario immaginare un periodo lungo. A tal fine è stato aperto un punto di raccolta di denaro online su https://www.eppela.com/insiemeagliatletiucraini».