«Roman a 6 anni è costretto a vivere una guerra che non è la sua»

Da circa un anno non hanno sue notizie, ma ancora sperano di portarlo in Italia per salvarlo dall'orrore della guerra. Nuovo appello dei nonni veronesi di Roman, il bimbo di 6 anni conteso da un papà italiano e da una mamma ucraina, la quale lo sta tenendo con sé in un territorio colpito dal conflitto bellico tra Russia e Ucraina. Marcello Bonato e Angela Barbara Borrelli vorrebbero riabbracciare il loro nipotino e allontanarlo da quel Donbass dove finora ha potuto vedere soltanto gli effetti della guerra.

«La situazione per il piccolo Roman è ulteriormente peggiorata, dopo cinque anni di guerra nel Donbass, dove ha sempre vissuto - hanno scritto Marcello Bonato e Angela Barbara Borrelli - A Donetsk, Roman si trova a vivere una fase ancora più critica, di forte disagio e pericolo. Il bambino è costretto a continui spostamenti e la carenza di acqua e luce è cronica. Purtroppo Roman continua a vivere una guerra condivisa dalla madre, ma che non è la sua».

Dopo i primi appelli dei nonni di Roman, del piccolo si è interessato il console italiano in Ucraina. Ma dopo vari tentativi, la posizione della madre si sarabbe ulteriormente irrigidita e in un anno i nonni non hanno avuto più alcun contatto con il nipote. «Non sappiamo dove Roman sia e con chi viva», hanno dichiarato Bonato e Borrelli, i quali hanno espresso anche il timore che il bimbo si tra quelli deportati in Russia dal premier Vladimir Putin. Crimine di cui il presidente della Federazione Russa è stato formalmente accusato dalla corte penale internazionale.

«La mia ex moglie vive con nostro figlio di sei anni nella Repubblica popolare di Donetsk, in un posto imprecisato. E restano anche qui soltanto macerie», ha aggiunto Simone Bonato, il papà di Roman che nel frattempo divorziato dalla mamma del piccolo. Simone Bonato ha ricordato che a Bakhmut, città in questi giorni assediata dalle milizie filorusse, lui ci andò in viaggio di nozze. «Di quella meta graziosa - ha detto - ora non è rimasto nulla».