Sboarina dal centro di raccolta aiuti per l'Ucraina: «Servono bottiglie d'acqua»

Nel centro di raccolta allestito al Quadrante Europa di Verona c'è già molto materiale pronto per essere spedito in Ucraina, ma qualcosa manca ed è urgente. Serve acqua, in bottiglie grandi o piccole. I russi stanno bombardando tutti gli acquedotti e per gli ucraini c'è penuria di acqua pulita per bere o per cucinare. Questa mattina, 12 marzo, il sindaco di Verona Federico Sboarina ha dunque lanciato un appello dalla sede locale della protezione civile. Un appello affinché i veronesi donino anche acqua per il popolo ucraino.

Acqua che poi sarà raccolta e infine smistata dal Quadrante Europa, dove è incessante il via vai di macchine che stanno portando gli aiuti. Il primo tir, che sarebbe dovuto partire oggi, è stato utilizzato in emergenza per un trasporto di materiale sanitario. Il carico da Verona, con gli alimenti a lunga conservazione e prodotti per la pulizia, verrà fatto nei prossimi giorni, in tempo proprio per inviare anche l'acqua.

A riempire il capannone sono stati al momento sette Comuni veronesi: Povegliano, Isola della Scala, Villafranca, Albaredo, Vigasio, Bussolengo e Oppeano. Centinaia di cittadini arrivano poi spontaneamente, per aggiungere le loro donazioni a quelle di parrocchie e associazioni.

E ci sono anche cittadini che collaborano, andando magari a ritirare i cartoni vuoti nella sede della protezione civile dopo poi tornano con il materiale già correttamente diviso, stoccato e pronto per la spedizione. Un lavoro che si affianca a quello dei volontari. Al momento sono dieci le persone che per turno vengono impegnate nelle operazioni, tenendo così aperto il centro raccolta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 (il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17).



(Sboarina, Padovani e Altamura nel centro di raccolta degli aiuti per l'Ucraina)

«Due anni fa come oggi abbiamo aperto questo centro operativo della protezione civile e non l'abbiamo più chiuso - ha ricordato il sindaco Sboarina - Dal Covid al nubifragio e adesso la guerra, i nostri volontari non si sono mai fermati. Una macchina operativa che funziona perfettamente e da qui oggi lancio l'appello ai veronesi. C'è una emergenza nell'emergenza e cioè quella dell'acqua. Se potete portare cartoni di bottiglie perché gli acquedotti sono tutti bombardati e serve acqua buona da bere. Ringrazio la generosità di tante persone e tante associazioni, che stanno facendo moltissimo. Tutta la città e tutto il territorio sono mobilitati perché, dopo la condanna della guerra, è emersa subito la grande capacità solidale dei veneti. Il Quadrante Europa è diventato punto di riferimento per tutto il Nord Italia e dall'ambasciata abbiamo in tempo reale le notizie sulle urgenze del popolo ucraino».