Guerra legale tra Renzo Rosso e Masi Agricola, tre citazioni in tribunale

Per la terza volta in sei mesi, l'azienda veronese Masi Agricola ha ricevuto un atto di citazione in tribunale da parte di Renzo Rosso e della sua società agricola Brave Wine. Rosso ha chiesto alla magistratura scaligera di accertare se alcune comunicazioni rese al mercato da Masi possano aver causato un'ingiusta lesione del diritto all'onore e alla reputazione di Rosso e di Brave Wine. Perché, nel caso in cui questa lesione ci sia stata, Rosso e la sua società sono pronti a chiedere un risarcimanto.

Le comunicazioni di Masi ritenute sospette sono quelle che riguardano le dimissioni di Rosso del marzo scorso; l'impugnazione avvenuta in agosto del bilancio da parte di Red Circle Investments (società di investimento di Renzo Rosso) e infine l'assemblea che ha approvato la revoca di due amministratori di Masi espressi da Red Circle.

Masi Agricola ritiene infondata l'azione legale di Renzo Rosso e di Brave Wine ed ha annunciato azioni nelle sedi opportune a tutela dei propri diritti. Dal giugno scorso, questa è la terza citazione promossa da Rosso o da sue società nei confronti di Masi, la quale ha già incaricato i propri legali di resistere per tutelare il proprio prestigio e la propria reputazione. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 8 maggio.