Veronesi bloccati a Gerusalemme: «Voli non ce sono, lo Stato italiano venga a salvarci»

Stanno chiedendo aiuto a tutti e in tutti i modi i 38 veronesi bloccati a Gerusalemme da quella che è ormai diventata una guerra tra lo Stato ebraico di Israele e gli islamisti palestinesi di Hamas.

La comitiva fa parte della Chiesa della Restaurazione di Peschiera del Garda e dal 29 settembre scorso si trovava in Terra Santa per un tour che si sarebbe dovuto concludere sabato scorso, 7 ottobre. Proprio in quel giorno, però, sono partiti vari attacchi di Hamas verso il territorio israeliano, con centinaia di morti, migliaia di feriti e la presa anche di alcuni ostaggi. Il volo di rientro dei 38 veronesi è stato cancellato ed il gruppo si è potuto riparare dall'hotel St. Regis di Gerusalemme.

E dall'hotel, attraverso i social, i vari componenti del gruppo hanno inviato dei video-messaggi con cui chiedono l'intervento delle autorità italiane per organizzare il loro rientro a casa in sicurezza. Del gruppo fa parte una coppia di origini brasiliane composta da Giovanni Apolinario e Cristiane Furioni che hanno condiviso su Facebook un appello con cui hanno raccontato ciò che era accaduto ed hanno chiesto aiuto. «I voli dall'Europa verso Israele sono stati cancellati ed i voli delle compagnie israeliane hanno biglietti che costano più di 1.500 euro - ha dichiarato la coppia - Noi siamo bloccati con neonati, bambini e giovani e più il tempo passa più la guerra peggiora. Abbiamo sentito degli arabi fare festa per gli attacchi contro Israele. Noi abbiamo bisogno di aiuto da parte del primo ministro Giorgia Meloni, dei ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, del presidente del Veneto Luca Zaia ed anche dei sindaci veronesi per uscire da qui».

E un altro appello è stato lanciato dai giovani che fanno parte della comitiva di pellegrini, i quali hanno riferito che al momento dell'attacco di Hamas loro si stavano recando al Muro del Pianto per un'ultima preghiera prima del rientro a casa. «Abbiamo visto molti militari per strada, gente che gridava e abbiamo visto le scie dei missili nel cielo - hanno raccontato nel video condiviso su Facebook - Abbiamo passato una notte lunga e angosciosa ed alcuni di noi hanno genitori e parenti lontani. Sappiamo che altre nazioni hanno inviato aerei verso Israele per recuperare i loro cittadini. Chiediamo che anche l'Italia faccia lo stesso per riportarci a casa».

«Noi abbiamo bisogno dello Stato italiano - ha ribadito Genny Sinigaglia, una ragazza che fa parte dei 38 veronesi bloccati a Gerusalemme - Venite a salvarci perché voli non ce ne sono. Siamo accerchiati, nessuno esce e nessuno entra. Noi siamo tutti cittadini italiani e lo Stato deve intervenire per salvarci».