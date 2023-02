Tubo dell'acqua guasto in Via Cattaneo, strada chiusa e servizio idrico sospeso

Una tubatura dell'acqua si è rotta oggi, 7 febbraio, in Via Cattaneo, a Verona. Il guasto ha causato una perdita d'acqua sulla strada che da questa mattina è stata chiusa dalla polizia locale. Mentre Acque Veronesi ha sospeso il servizio idrico su tutta la via ed ha inviato i suoi tecnici per la riparazione.

Secondo quanto riportato da Acque Veronesi, l'acqua dovrebbe tornare in Via Cattaneo dalle 15. La normale viabilità sulla strada dovrebbe invece essere ripristinata questa sera. Sul posto, gli agenti gestiranno il traffico deviando sulle altre vie i veicoli diretti verso la strada chiusa.