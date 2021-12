Guasto ad un tubo del gas e SS12 del Brennero chiusa: riparazione conclusa in tarda serata

La rottura di una grossa tubazione di metano in media pressione, avvenuta intorno alle ore 18 di giovedì, ha portato una squadra dei vigili del fuoco di Bardolino sulla SS12 del Brennero a Domegliara, nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Il traffico sull'arteria è stato quindi bloccato in entrambe le direzioni per ragioni di sicurezza e sono partiti così i lavori per ripare il guasto sulla condotta, con le operazioni che si sono protratte fino a sera inoltrata, mentre la gestione della viabilità è stata affidata ai carabinieri.