Guasto ad una tubatura, viale Spolverini chiuso: un centinaio di famiglie senza acqua

A causa di un’improvvisa rottura di una tubatura della condotta idrica, avvenuta venerdì mattina intorno alle 7.30, è stata chiusa al traffico viale Spolverini, a Verona, nel tratto compreso tra via Rosa Morando e Via Cesari.

Per consentire l’intervento di riparazione urgente ai tecnici di Acque Veronesi, operativi sul luogo fin dai minuti successivi al guasto, è stata sospesa l’erogazione dell’acqua a un centinaio di famiglie residenti in zona.

Le operazioni dovrebbero concludersi in giornata, nel frattempo Acque Veronesi rimane in stretto contatto con la polizia locale.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 12.45 - In poche ore una squadra di Acque Veronesi ha provveduto alla riparazione del tratto di condotta idrica in viale Spolverini. È stata ripristinata l’erogazione dell’acqua nelle abitazioni di un centinaio di famiglie residenti in zona. Le operazioni di riasfaltatura del tratto interessato dall’intervento termineranno nel tardo pomeriggio di oggi. Dalle ore 18 sarà quindi ripristinata la normale viabilità alle autovetture, mentre gli autobus ritorneranno a circolare dalle ore 21.