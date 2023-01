Guardia di finanza, cambio al vertice della caserma di Peschiera del Garda: a Smellini succede il luogotenente D’Amaro

Presso la caserma sede della tenenza della guardia di finanza di Peschiera del Garda, si e? svolto il passaggio di consegne tra il luogotenente cariche speciali Graziano Smellini e il luogotenente Vincenzo D’Amaro, alla presenza del comandante provinciale della guardia di Finanza di Verona, col. t.st Vittorio Francavilla, del comandante del gruppo di Villafranca di Verona, maggiore Alessandro Laguidara e dei finanzieri in servizio presso il reparto gardesano. Dopo oltre 45 anni di servizio nel corpo e un lungo e proficuo periodo di comando in vari reparti della provincia scaligera, costellato da apprezzati risultati operativi, il luogotenente Smellini lascia così il servizio attivo per raggiunti limiti di eta?.

Numerosi e lusinghieri i riconoscimenti ricevuti nel corso della sua pluriennale carriera, tra i quali spiccano per significativita? la ricompensa di carattere morale ricevuta dal comandante generale della guardia di finanza, gen. c.a. Giuseppe Zafarana, in occasione dei festeggiamenti per il 248° anniversario di fondazione del corpo tenuti a Roma lo scorso 21 giugno, nonche? il conferimento, da parte del prefetto di Verona, Donato Cafagna, dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine "Al merito della Repubblica italiana", in occasione delle celebrazioni del 76° anniversario della festa della Repubblica.

Gli succede nell’incarico di comandante della tenenza di Peschiera del Garda il luogotenente Vincenzo D’Amaro, 53 enne di origini pugliesi, il quale nella sua ultratrentennale carriera, dopo il corso di formazione da allievo sottufficiale nelle scuole di Cuneo e Lido di Ostia, ha prestato servizio a Mondovi?, a Palermo, a Venezia e a Verona. Da ultimo presso il nucleo di polizia economico finanziaria, ove ha operato principalmente nel contrasto della criminalita? economico - finanziaria.

Il luogotenente D’Amaro si e? detto «onorato e fiero» per il nuovo incarico, assicurando il «massimo impegno e la piena collaborazione con le altre istituzioni, a partire dall’autorita? giudiziaria, per continuare a garantire una mirata e qualificata presenza sul territorio per la tutela della legalita? economico-finanziaria e al servizio dei cittadini e dei contribuenti onesti». Il comandante provinciale ha ringraziato il luogotenente Smellini per il proprio operato nel corpo e ha formulato al nuovo comandante della tenenza di Peschiera del Garda l’«augurio di buon lavoro nel delicato incarico».