Guardia di finanza contro la 'ndrangheta crotonese, sequestrata ditta a Verona

La guardia di finanza di Crotone ha eseguito un rilevante sequestro preventivo a carico di un noto pregiudicato. Grazie ad un decreto emesso dal tribunale di Catanzaro, i finanzieri hanno sequestrato il 90% delle quote di una società con sede a Cirò Marina, nel Crotonese, ed operante della produzione di prodotti dolciari. E sequestrate anche due ditte individuali, la prima con sede a Verona ed operante nel settore della ristorazione e la seconda è un'attività di procacciatori d'affari avente sede legale a Cirò Marina. Inoltre, sono state poste sotto sequestro disponibilità finanziarie presenti in diversi conti correnti ed una polizza assicurativa, per un valore stimato pari a diverse decine di migliaia di euro.

Il pluripregiudicato al centro dell'attività comunicata oggi, 16 novembre, dalle Fiamme Gialle è ritenuto tra gli elementi di vertice della cosca di 'ndrangheta più potente di Cirò Marina, la quale avrebbe anche importanti ramificazioni nel Nord Italia e all'estero. L'uomo si trova in carcere in seguito ad una recente condanna in appello giunta al termine di un processo nato dall'operazione Stige della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

Il sequestro dei beni è l'epilogo di una complessa e articolata attività investigativa svolta dalla guardia di finanza di Crotone, che ha permesso di ricostruire gli asset patrimoniali e finanziari posti nella disponibilità, diretta e indiretta, del pregiudicato. Beni acquisiti con i proventi delle attività illecite commesse nel tempo, tra cui associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione. Oppure si tratta di averi ingiustificatamente sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dall'uomo.