Sorpresi dal meteo, salvati canoisti e diportisti in difficoltà sul Lago di Garda

L'improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche di ieri, 30 aprile, ha tenuto impegnate più unità della guardia costiera gardesane in diverse operazioni di soccorso.

Nel pomeriggio, un'unità navale della guardia costiera di Salò ha notato il peggioramento delle condizioni meteo mentre era impegnata in attività di vigilanza della navigazione per una grande manifestazione remiera tra i comuni bresciani di Toscolano Maderno e San Felice del Benaco. L'aumento del vento da Est ha fatto salire il moto ondoso, soprattutto al di fuori del Golfo di Salò. Giunti, infatti, nelle acque che bagnano l'isola del Garda, i guardiacoste hanno notato alcuni canoisti in acqua. Probabilmente la canoa si era capovolta per le onde alte e loro non riuscivano più a risalire.

Il mezzo di soccorso della guardia costiera, tra l'Isola del Garda e la costa compresa tra Toscolano Maderno e Gardone Riviera, ha recuperato sette canoisti finiti in acqua e li riportati tutti nel porto di partenza.

Viste le nuove condizioni meteo sul lago e l'elevato numero di unità presenti alla manifestazione remiera, i responsabili dell’organizzazione hanno sospeso l'evento e le unità d'appoggio alla regata hanno verificato il rientro di tutti i partecipanti.

Dopo oltre tre ore di attività di ricerca, la guardia costiera ha concluso il suo lavoro con sette canoisti portati in salvo ed altri 18 assistiti mentre tornavano in porto a bordo di 10 natanti.

E in contemporanea con questo intervento sulla sponda bresciana, la guarda costiera ha dovuto coordinare anche il soccorso eseguito dai vigili del fuoco di Bardolino. Due turisti stranieri, a bordo della loro unità da diporto, erano rimasti alla deriva a centro lago ad oltre tre chilometri dalla costa. Sotto il coordinamento della sala operativa della guardia costiera di Salò, l'unità dei vigili del fuoco ha prontamente raggiunto i due diportisti, sincerandosi delle loro condizioni di salute e rimorchiando l’unità in panne fino al sorgitore di Garda.