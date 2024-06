Guardia costiera salva un 14enne in difficoltà nel Garda e offre alcuni consigli utili ai bagnanti

Erano circa le 16.30 del pomeriggio di sabato, quando l'equipaggio della motovedetta CP 602 della guardia costiera, in quel momento impegnata nella vigilanza per garantire la sicurezza nella navigazione nel golfo di Salò, ha notato un bagnante in evidente difficoltà nelle acque del Garda, circa 120 metri dal pontile d’ingresso di un cantiere e a circa 150 metri di distanza dalla spiaggetta del golfo, sulla sponda bresciana.

I guardiacoste allora si sono diretti immediatamente verso il giovane bagnante, un 14enne di nazionalità tunisina residente nella provincia di Brescia, oramai stremato e in difficoltà a nuotare, che è stato recuperato a bordo.

Comunicato quanto accaduto alla sala operativa della guardia costiera di Salò, questa ha fatto convergere in zona una seconda unità, il GC A58, sul quale è stato poi trasbordato il ragazzo per essere trasferito nella spiaggia del golfo, dove lo attendevano alcuni amici.

Non è stato necessario l'intervento del personale sanitario, mentre è risultata fondamentale l'attività di vigilanza programmata della guardia costiera per salvare la vita del giovane. Uno dei consigli che viene rilanciato dalla stessa guardia costiera è di non allontanarsi troppo dalla riva, suggerendo di fare il bagno con un amico per non trovarsi da soli in caso di difficoltà, come nel caso in questione.

Consigli per i bagnanti

La guardia costiera ha realizzato il volantino "Consigli utili ai bagnanti", reallizzato nell’ambito del Protocollo d’intesa sulla sicurezza dei bagnanti e dei naviganti, stipulato tra la Direzione Marittima di Venezia, la Comunità del Garda, l’Autorità di Bacino e l’Ispettorato dei Porti di Verona e di Trento.