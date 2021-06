Abbandonata nel Garda, recuperata pericolosa rete da pesca di 2 km

Una rete da pesca estesa per oltre 2 chilometri e pericolosa per la navigazione è stata segnalata alla deriva nel pomeriggio di giovedì, 10 giugno, da un diportista sul Garda. La segnalazione è giunta alle guardie ittico-venatorie da circa mezzo miglio dall'Isola dei Conigli, nelle acque antistanti il litorale di Manerba, nel Bresciano.

Le guardie hanno richiesto alla sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda la possibilità di intervenire congiuntamente. La guardia costiera ha inviato in zona un mezzo nautico, i cui operatori hanno contribuito al recupero della rete. Oltre ai 2 chilometri di rete non regolamentare e priva di elementi di identificazione, sono stati sequestrati anche 20 chili di prodotto ittico in avanzato stato di decomposizione. E sono in corso attività di accertamento per individuarne i proprietari della rete, che rischiano sanzioni amministrative per oltre duemila euro.