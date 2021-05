Grida di aiuto a Pian di Festa, nessuna traccia trovata: stop alle ricerche

Nessuna denuncia di persona scomparsa, nessuna traccia di individui in difficoltà. Si sono concluse nella serata di domenica le ricerche scattate sabato nella zona di Pian di Festa, a Brentino Belluno, dopo che un uomo aveva lanciato l'allarme per aver udito delle grida di aiuto intorno all'ora di mezzogiorno.

Avvisati i vigili del fuoco, dalla prefettura era arrivato poi il via libera e si è messa così in moto la macchina dei soccorsi: oltre ai vigili del fuoco, anche il Soccorso Alpino, i carabinieri e i volontari della Protezione Civile hanno dato il proprio contributo alle operazioni, per le quali è stato utilizzato ache un elicottero per sorvolare l'area impervia. Nessuna traccia o segno di persona in difficoltà sono stati però trovati, così domenica le ricerche si sono concluse senza esito: è probabile che a trarre in inganno possa essere stato l'eco che caratterizza la zona.